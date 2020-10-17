Ermenistan'dan kalleş saldırı! Gence'de sivilleri vurdu

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye ve Mingaçevir'e füze saldırısı düzenledi. Gence'de bir AVM'ye ve sivil halka yönelik iki füzeli saldırıda vatandaşlar enkaz altında kaldı.

Ermenistan'dan Gence ve Mingaçevir'e saldırı

Ermenistan Gence'de ve Mingaçevir'de sivilleri hedef alan füzeli saldırı düzenledi. Enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı enkaz altından kurtarılmaya çalışılıyor...

Hikmet Hacıyev'den açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı. Ermenistan'a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan'da sivillere karşı kullanıldı. Gencede can kayıpları arasında sivillerde var. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan'ın füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan’ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı” ifadelerini kullandı.