Ermenistan'dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye itirafı

Ermenistan Savunma Bakanlığı eski Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermenistan’ın Karabağ hezimetine dair yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin müdahalesi savaşı kaybetme nedenlerinden biriydi. Türkiye gibi bir süper güce karşı savaş çok zordur. Yenilginin nedeni olarak bunları unutmamalıyız” dedi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları geri almasının üstünden aylar geçmesine rağmen, Ermenistan’ın aldığı hezimet, ülkede konuşulmaya devam ediliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın eski Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ulusal Meclis’te gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Türkiye’nin rolü neydi?” sorusu üzerine “Türkiye’nin müdahalesi savaşı kaybetme nedenlerinden biriydi” yorumunda bulundu.

Türkiye ile savaşmak çok zor

Türkiye’nin müdahalesinin unutulmaması gerektiğini savunan Hovhannisyan, “Savaş 10-12 kat daha büyük kuvvetlere karşı başladı. Böylesine dev bir süper güce karşı savaş çok zordur” ifadelerini kullandı.