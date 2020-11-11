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Dünya Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu
Dünya

Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan yönetimine halk, tepki gösteriyor. Bugün 17 muhalif parti Erivan'da gösteriler düzenlemeye başladı. Uzmanlar ülkede iç savaş çıkabileceğini öne sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:21:00 -
Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu

Haftalarca resmi televizyonun zafer haberiyle uyutulan ve yenilgi anlaşmasının duyurulmasıyla çılgına dönen Ermeniler, başkent Erivan'ı savaş alanına çevirdi.

Meclis ve hükümet binalarını basan, meclis başkanını linç eden öfkeli kalabalıklar, Salı gece yarısına kadar protestolarını sürdürdü.

Bugün ise beklenen oldu, 17 siyasi partinin başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği protesto tüm Ermenistan'ı sarstı.

Polis mitingden önce birkaç kişiyi tutukladı ancak binlerce kişinin yer aldığı öfkeli kalabalığın ilerleyişi engellenemedi.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericilerin polis ve askerle karşı karşıya geldiği görülüyor.

BBC Rusça muhabiri Yuri Vendik, Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgi nedeniyle derin bir krizde olduğunu aktarıyor.

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