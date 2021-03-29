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Dünya Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinde gerekli güncellemeler yapması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:20:00 -
Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan’ın Türkiye ile olan ilişkilerine yaklaşımında düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan devlet televizyonunda konuşan Grigoryan, Erivan’ın Türkiye’yi düşman devlet olarak görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Grigoryan, “Bölgedeki engeli (ulaşım) kaldıracaksak, bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz” dedi.

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Bunun üzerine ‘Yani Türkiye artık düşman devlet değil mi?’ sorusunun yöneltildiği Grigoryan, “Tartışmasız biçimde Türkiye’den hiçbir tehdit gelmediğini iddia etmek doğru olmazdı. Ancak bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Grigoryan’a göre, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ’daki gerginliğin tırmanmasından sonra bölgede büyük değişiklikler meydana geldi. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 11 Ocak’taki ortak açıklamasından sonra ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılması sürecinde yoğun bir aşamaya geçildi.

Grigoryan, “Engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan’la yürütülmemeli, daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Grigoryan, şu an Ankara ile doğrudan diyaloglarının olmadığını, ancak iki tarafın yaptığı açıklamaların bölgede ulaşım hatları önündeki engellerin kaldırılması yönünde olanakların mevcut olduğunu düşünmelerine imkan veriyor.

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