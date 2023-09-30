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Dünya Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu
Dünya

Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 19:10:00 -
Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlal edildi. Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine yapılan saldırı sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlal edilerek Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine yapılan saldırı sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Bir asker şehit oldu

Ermenistan Karabağ’daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Ateşkes ihlal edildi

Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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