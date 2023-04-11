Ermenistan'dan Azerbaycan ordusuna alçak saldırı: Şehit ve yaralılar var
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu Azerbaycan askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu kaydedildi.
Şehit ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilemezken Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.
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