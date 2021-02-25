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Dünya Ermenistan'daki darbe girişimi sonrası Putin ve Paşinyan telefonda görüştü
Dünya

Ermenistan'daki darbe girişimi sonrası Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Ermenistan'da başlayan siyasi gerginliğin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:44:00 - 2021-02-25 21:47:59
Ermenistan'daki darbe girişimi sonrası Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’da yaşanan siyasi gerginlik hakkında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ülkedeki mevcut durumun, kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına dikkat çekti.

Olaylar sonrası Putin ve Paşinyan görüştü

Ermenistan'da ordunun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesinin ardından ülkede gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaşanan olaylar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan'daki durum değerlendirildi

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan’daki durum değerlendirildi. Putin, Ermenistan’da düzen ve sükunetten, mevcut durumun kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana konuştu” ifadeleri yer aldı.

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