Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'ndan geri çekildiler! Sporcular Bakü’ye geldi

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine, şampiyonadaki sporcularını geri çekti. Azerbaycan'ın Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndan geri çektiği sporcular Ermenistan’dan Gürcistan’a ardından da Bakü’ye getirildi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na gelen kafilede 4’ü sporcu olmak üzere toplam 12 kişi bulunuyor. Ermenistan’daki Avrupa Halter Şampiyonası’da spora yakışmayan davranışlar yaşandığını belirten Olimpiyat Şampiyonu Ferid Mansurov, “Ülkemizde 2015’te düzenlenen ilk Avrupa Oyunları’nda Sayın Cumhurbaşkanımız sporculara ödüllerini takdim ediyordu. Onların aralarında Ermeni sporcular da vardı. Sporcularımız bundan sonra oradaki yarışmalara nasıl katılsınlar. Bunun bir güvencesi var mı? Hayır yok. Spor camiası böyle bir olayı olumsuz karşılıyor. İnanıyorum ki, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, hem de Avrupa Halter Federasyonu bu olayla ilgili gerekeni yapacaktır” dedi.

“Bu bir barbarlıktır”

Çok büyük umutlarla, madalya kazanmak için Avrupa Halter Şampiyonası’na katıldıklarını söyleyen Ermenistan’dan geri gelen kadın halterci Nazile İsmayılova, “Marşımızı orada okutabilirdik. Ermenilerin böyle yapması hoşumuza gitmedi. Gururumuzu koruyarak geri adım attık. Kendi imajımızı koruduk ve vatanımıza geri döndük. Öyle bir ülkede büyük bir yarışmanın düzenlenmesine karşıyız. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Ülke başkanının katıldığı bir organizasyonda bir bayrağı yaktılar. Bu bir vahşilik, bir barbarlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz de” diye konuştu.

“Milli marşımızın orada seslenmesinden korktular”

Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirten halterci İsa Rüstemov, “Milli marşımızın orada seslenmesinden korktular. Onun için böyle yaptılar. Ermenistan’dan Gürcistan’a oradan da Azerbaycan’a geldik” ifadelerini kullandı.

“Bayrağımızın daim yükseklerde olması için elimizden geleni yapacağız”

Ermenistan’ın sporu da siyasete dönüştürdüklerini ifade eden halterci Ömer Cavadov, “Biz orada bayrağımızı yükseltmek için oraya gitmiştik. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda bayrağımızın daim yükseklerde olması için elimizden geleni yapacağız. Karşıda diğer yarışmalar da var. İnşallah orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Ermenistan’da Azerbaycan bayrağını yaktıkları için yarışmayı terk ettiklerini belirten Azerbaycan Milli Halter Takımı’nın baş antrenörü Emil Aliyev, “Biz olayın yaşandığı gece oradan ayrılmak istedik ancak bir izin vermediler. Bizi sabaha kadar otelde tutular. Gitmemiz için kapımızı açmadılar. Bizi özel araçlar oradan götürmeliydi. Onlarda bizi götüremeyeceğini bize söylediler. Bahaneler uydurdular. Ertesi gün de bizi karayolu ile Gürcistan'a, Tiflis'e götürdüler. Oradan da uçağa binerek Azerbaycan’a, vatana döndük” diye konuştu.

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Azerbaycan bayrağını yaktılar

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine, şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı aldı.

Azerbaycan bayrağına yönelik saldırının ardından Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi de ortak açıklama yaptı. Bayrağın açılış töreninde akredite bir kişi tarafından yakıldığı belirtilen açıklamada, böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara katılımının imkansız olduğu vurgulandı.