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Dünya Ermenistan'da uçak düştü!
Dünya

Ermenistan'da uçak düştü!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:43:00 -
Ermenistan'da uçak düştü!

Ermenistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın 20 kilometre kuzeyindeki Kotayk bölgesinde orduya ait tek motorlu An-2 tipi eğitim uçağı düştü. Yerel saatle 09.30 sıralarında Yegvard kasabasında meydana gelen kaza sonucu 2 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dileyerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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