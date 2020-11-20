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Aktüel Ermenistan’da üç bakan görevden alındı
Aktüel

Ermenistan’da üç bakan görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:46:08 -
Ermenistan’da üç bakan görevden alındı

MOSKOVA (AA) – Ermenistan’da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı.

Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.








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