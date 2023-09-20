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Dünya Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı
Dünya

Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 22:59:00 -
Ermenistan'da Paşinyan ayaklanması! Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı: Çok sayıda gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki meclis binası önünde toplanan göstericiler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Protestocular ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan muhalefeti Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı eylemlerini sürdürüyor. 

Paşinyan karşıtları bugün de meclis binası önünde toplanarak, Paşinyan’ı istifaya davet etti. Protesto nedeniyle meclis binası önündeki sokaklar ve caddeler trafiğe kapatılırken, polis meclis binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Protestocular meclis binasına girmeye çalıştı

Muhalefet liderlerinin konuşma yaptığı protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Paşinyan karşıtı gösteriler

Kaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bilinmezken, Erivan’daki Paşinyan karşıtı gösteriler devam ediyor.

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