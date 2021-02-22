Ermenistan'da panik! Acil olarak yardım istediler
Dağlık Karabağ savaşını kaybeden işgalci Ermenistan, Rusya'dan yardım talep etti.
Azerbaycan ile girdiği savaştan büyük kayıplar vererek ayrılan işgalci Ermenistan, Rusya'dan tekrar ve hemen olarak yardım istedi.
Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünü genişletip güçlendirme meselesi daima gündemimizdedir" dedi.
Ermenistan'daki muhalif siyasetçiler, ikinci bir Rus üssünün ülkenin güneyindeki Sünik şehrine yapılmasını talep etmişlerdi.