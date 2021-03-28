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Dünya Ermenistan’da Nikol Paşinyan’dan istifa kararı! Tarih verdi
Dünya

Ermenistan’da Nikol Paşinyan’dan istifa kararı! Tarih verdi

Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı. Paşinyan ne zaman istifa edeceğini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:06:00 - 2021-03-28 16:27:02

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan “istifa” çağrıları yanıt buldu.

20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

Ordu muhtıra vermişti

Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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