Ermenistan’da halkın sabrı taştı! Hükümete tepkiler çığ gibi

Azerbaycan ordusu 27 Eylül'den beri başarılı karşı saldırı operasyonlarına devam ediyor. Geçtiğimiz 13 gün boyunca Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bazı bölgelerin kurtarılmasıyla sonuçlanan sınır çatışmalarının ortasında Ermeni ordusuna ağır darbeler indiriyor. Ermeni tarafı bugüne kadar çok sayıda zayiat verdi ve yüzlerce askeri teçhizatı imha edildi.

Gerçek ölü sayısı gizleniyor

Erivan, resmi olarak gerçek sayıları olabildiğince halktan saklamaya çalışıyor. Ermenilerin sosyal medyada paylaştığı bilgiler, ölü sayısının resmi olarak açıklanan rakamlardan kat kat fazla olduğunu gösteriyor.

Bazı Ermeni sosyal medya kullanıcıları, Ermenistan'daki temas hattında yaklaşık 5.000 subay ve askerin 'kaybolduğunu' iddia ediyor. Bugüne kadar bu askerler hakkında hiçbir bilgi yok.

Ermeni vatandaşlar, Savunma Bakanlığı'nı gerçek kayıpları gizlemekle suçluyor ve Azerbaycan'a karşı savaşa zorla gönderilen ve kayıp olduğu bildirilen yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak Erivan'ın yalanlarını ortaya çıkardı.

Bu bilgiler ayrıca, Ermenistan ve askeri güçlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Azerbaycan ordusuna karşı savaşlarda ağır kayıplar verdiğini teyit ediyor.

Kayıp askerlerin isimleri, ölü listesinde yer almıyor

Ermeni askerlerinin ebeveynleri ve yakınları cephede haber alınamayan asker hatta subayların ölü veya yaralılar listesinde isimlerini bulamıyor. Askeri birimler onlara herhangi bir bilgi vermiyor. Bu aynı zamanda Ermeni askeri liderliğinin gerçek kayıpları gizlediğini de doğruluyor. Sadece askerler arasında değil, subaylar arasında da çok sayıda zayiat var.

Bu savaş adeta kabus

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, ülkenin askeri personelinin bilinmeyen akıbeti hakkında çok fazla paylaşım olduğunu itiraf etti.

Hovhannisyan, “Bazı vatandaşlar artık onları bulmalarına yardımcı olmak için çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle, öldürülenlerin cesetleri bulunamıyor. İlk [Karabağ] savaşı ve Nisan 2016 savaşlarından farklı olarak, devam eden savaş tamamen farklı, adeta bir kabus. Bu nedenle, özür dileriz ve sizden [vatandaşlardan] anlayışlı olmanızı rica ederiz” dedi.

Ayaklanma başlayabilir

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve notlarda, zorla savaşa gönderilen Ermenilerin ailelerinin korku ve panik içinde olduğu gözlemleniyor. Kayıplar konusunun gündeme gelmesi, askerlerin anneleri ve tüm toplum tarafından yeni Paşinyan karşıtı protestoların patlak vermesinin önünü açıyor. Halktaki tepki nedeniyle, savaş istemiş ve yenilmiş Paşinyan hükümetine karşı kitlesel protestoların önümüzdeki günlerde başlayabileceği tahmin ediliyor.

Perişan oldular

Öte yandan, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da yaşayan Ermenilerin, çok zor şartlarda yaşadığı bildiriliyor.

Hankendi'de bazı insanların evlerini ısıtmak için ev eşyalarını ve mobilyalarını yaktıkları, aydınlatma için sadece mum kullandıkları belirtiliyor.

Ek olarak, Hankendi sakinleri, mevcut durumda nüfusun şehirden 300 kilometre uzakta bulunan Erivan'a akın ettiğini söylüyor. Birçoğunun Erivan'da yaşayan akraba veya arkadaşları var. Ama bazıları Ermenistan'da kalmak bile istemiyor.

Kaynak: Star.com.tr