Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis Başkanı'nı linç eden protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Azerbaycan karşısında yenilgiye uğradıklarını kabul ettiğini ilan ederek görüşmelere başlanacağını duyurdu. Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiğini belirten Paşinyan'a Ermeni halkı büyük tepki gösterdi.
Ermenistan'da halk, mağlubiyeti kabul eden anlaşmayı imzalamasının ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başarısızlığını kabul ederek istifa etmek yerine bu sefer de yenilginin hırsını halkından çıkarmaya çalıştı.
Paşinyan, Erivan sokaklarına dökülen vatandaşlarını tehdit ederek protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.
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