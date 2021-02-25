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Dünya Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi
Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapması, sonrasında ise Paşinyan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından Azerbaycan'dan ilk açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan‘da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:42:00 -
Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da bugün yaşanan ordunun Paşinyan'a yaptığı istifa çağrısı ardından başlayan olaylara ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Aliyev açıklamasında "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar." dedi.

Türkiye'den tepki: Şiddetle kınıyoruz

Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

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