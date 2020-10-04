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Dünya Ermenistan'da büyük panik! Sirenler çalmaya başladı
Dünya

Ermenistan'da büyük panik! Sirenler çalmaya başladı

Azerbaycan Ordusu'nun meşru müdafaası sonrası zor duruma düşen Ermenistan'da büyük bir yıkım var. Ermenistan'da ortaya çıkan görüntülerde, bomba ve siren seslerinin birbirine karıştığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:08:00 -

Ermenistan tarafından 27 Eylül’de başlatılan saldırılar sonrası Dağlık Karabağ’da çatışmalar dozajını arttırdı.

Ermenistan, Azerbaycan’ın jet cevapları sonrası bölgedeki stratejik noktaları kaybetmek durumunda kaldı.

Rus gazeteciler tarafından bölgeen kaydedilen görüntülerde, Ermenistan tarafında siren ve bomba seslerini birbirine karıştı. Görüntülerde, Rus gazetecilerin panik anları kameralara yansıdı.

Elektrikler kesilmişti

Gürcistan’dan Ermenistan’a ulaşan internetin kabloları 29 Eylül’de kesilmişti. Erivan’da 3 saatlik süreyle internete bağlanılamadığı öğrenilmişti.

Ermenistan sivilleri vurdu

Ermenistan, Gence şehrinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırılarda 1 Azeri sivil ölürken 4 kişi de yaşamını yitirdi.

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