Ermenistan'da büyük panik! Sirenler çalmaya başladı
Azerbaycan Ordusu'nun meşru müdafaası sonrası zor duruma düşen Ermenistan'da büyük bir yıkım var. Ermenistan'da ortaya çıkan görüntülerde, bomba ve siren seslerinin birbirine karıştığı görülüyor.
Ermenistan tarafından 27 Eylül’de başlatılan saldırılar sonrası Dağlık Karabağ’da çatışmalar dozajını arttırdı.
Ermenistan, Azerbaycan’ın jet cevapları sonrası bölgedeki stratejik noktaları kaybetmek durumunda kaldı.
Rus gazeteciler tarafından bölgeen kaydedilen görüntülerde, Ermenistan tarafında siren ve bomba seslerini birbirine karıştı. Görüntülerde, Rus gazetecilerin panik anları kameralara yansıdı.
Elektrikler kesilmişti
Gürcistan’dan Ermenistan’a ulaşan internetin kabloları 29 Eylül’de kesilmişti. Erivan’da 3 saatlik süreyle internete bağlanılamadığı öğrenilmişti.
Ermenistan sivilleri vurdu
Ermenistan, Gence şehrinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırılarda 1 Azeri sivil ölürken 4 kişi de yaşamını yitirdi.