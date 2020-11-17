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Dünya Ermenistan'da büyük kriz! Artık kaçınılmaz
Dünya

Ermenistan'da büyük kriz! Artık kaçınılmaz

Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan işgalci Ermenistan'da kriz patlak verdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:34:00 -
Ermenistan'da büyük kriz! Artık kaçınılmaz

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini kaydetti.

"Erken seçim artık kaçınılmaz"

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, "Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis’te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi artık kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı istifa etmişti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti. Ermenistan medyası, Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulunmuştu.

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