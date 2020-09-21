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Dünya Ermenistan'a PKK'lı teröristler sevk edildi
Dünya

Ermenistan'a PKK'lı teröristler sevk edildi

Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ'a terörist PKK'lıların yerleştirildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 02:04:00 -
Ermenistan'a PKK'lı teröristler sevk edildi

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın ilişkiler Ermenistan ve Rusya gibi ülkeleri rahatsız ederken, PKK ve Ermenistan arasındaki derin bağ tekrar ortaya çıktı.

Cairo24 adlı haber ajansı bugün geçtiği bir haberde Ermenistan'ın eski İran Büyükelçisi Grachya Poladyan'ın PKK'lı teröristlerin Karabağ'a giden rotasına ilişkin bir planı paylaştı. Poladyan PKK'lıların Karabağ'a yerleştiğini de söyledi.

İran'da konakladılar

Verilen bilgilere göre, Temmuz ayında Irak'tan İran'ın Urmiye kentine götürülen 25 PKK'lı terörist İran'da bir müddet kaldıktan sonra Ermenistan'a geçti.

250 terörist Suriye'den geldi

Eylül ayı başlarından Suriye'nin Kamışlı bölgesinden getirilen 250 kişilik terörist grup İran üzerinden Ermenistan'a geçti.

PKK'nın bu hamlesinin altında Ermenistan'ın Türk SİHA'larına karşı kullanılmak üzere Rus yapımı füze verme sözünün olduğu iddia ediliyor.

 

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