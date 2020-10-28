Ermenistan'a destek veren ünlülere sosyal medyadan tepki kampanyası

NEW YORK (AA) - Azerbaycan vatandaşları, Dağlık Karabağ bölgesine saldıran Ermenistan'a destek veren bazı Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası başlattı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "acil çekilin" kararına rağmen yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'a Hollywood oyuncuları dahil bazı ünlülerin destek vermesi, Azerbaycanlıların tepkisini çekti.

İşgalci taraf olmasına rağmen dünyaca ünlü sinema ve sanat dünyasının temsilcilerinin ''Ermenistan'a destek'' çağrısı üzerine, bazı vatandaşlar Twitter üzerinden, ''Ruhunu satan ünlüler'', ''Ermeni terörünü destekleme'' başlıkları altında söz konusu ünlüleri eleştiren ve ifşa eden paylaşımlarda bulundu.

Twitter'da hashtag paylaşımlarına isimleri yazılan ünlüler arasında, Hollywood dünyasından Mel Gibson ve George Clooney yer alırken moda dünyasının yeni yüzlerinden Loriv Harvey, Nav lakaplı Kanadalı rapçi Navraj Singh Goraya da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgalci konumundaki Ermenistan'a destek çağrısından dolayı eleştirildi.

California'da ünlülerin mücevhercisi olarak bilinen ve müşterileri arasında Ermeni asıllı Kim Kardaşyan'ın kocası Kanye West'in de bulunduğu Ben Baller da aynı nedenle Azerbaycan destekçilerinin tepkilerine hedef oldu.

Ünlü isimleri gerçekleri araştırmamak, haklı ile haksızı birbirine karıştırmakla suçlayan takipçileri, Ermenistan'ın Gence ve benzeri sivil yerleşim yerlerine saldırdığı, masum insanları öldürerek savaş suçu işlediği konusunda bilgilendirmelerde bulundu ve kendilerini yaptıkları yanlıştan dolayı özür dilemeye çağırdı.

- Rapçi Cardi B özür mesajı yayınlamıştı

Ekim ayının ilke haftasında ABD'li rap sanatçısı Cardi B, Ermenistan'a maddi desteğe çağıran bir broşürü Instagram hesabından paylaşmış, Azerbaycanlı takipçilerinden gelen tepkiler üzerine, yaptığı destek çağrısını 15 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabı yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurmuştu.

Grammy ödüllü sanatçı, ''Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık'' başlığıyla yayınladığı sesli mesajında, paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipçilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu dahi bilmediğini söylemişti.