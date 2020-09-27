Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın yaptığı alçak saldırı sonucunda sivil can kayıpları olmuş, Azerbaycan da karşı saldırıya geçmişti. Azerbaycan ordusu, uzun yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtarmıştı.

Cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındı

Konu ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığından flaş açıklamalar geldi. Bakanlık, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı aldıklarını bildirdi.

Ermenistan'a ait 12 OSA uçaksavar füze imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini engellemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu Komutanlığı'nın bütün cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiğini, personellerinin ve tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçları ve cephe uçaklarının desteği ile, savunma derinliklerinde ve cephede bulunan çok sayıda Ermeni kuvvetini, askeri teçhizatı ve askeri tesisi tespit edip imha ettiğini duyurdu.

Sahadan alınan bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi de Azerbaycan tarafından farklı yönlerde imha edildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin ise Tatar yönünde düşürüldüğü, ancak mürettebatın yaşadığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan birliklerinin hızlı karşı saldırısının devam ettiği duyuruldu.