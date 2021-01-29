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Dünya Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığını doğruladı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 08:57:00 -
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu.

Törene katılmadığı öne sürülmüştü

Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığı ve Bakü'deki son törene katılmadığı iddia edildi.

Görevden ayrıldığı doğrulandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sadıkov'un görevinden ayrıldığı doğrulandı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Necmeddin Sadıkov'un ismi daha önce Bakanlığın sitesinden kaldırılmıştı.

Bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme gelmişti

Geçtiğimiz ayda ortaya atılan iddialarda Sadıkov için Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı ifade edilmişti.

Necmeddin Sadıkov' kimdir?

Sadıkov, 27 yıldır Azerbaycan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1979 yılında Bakü Kombine Komutanlığı Yüksek Okulundan mezun oldu ve "Altın madalya" kazandı. 1988 yılında Moskova'daki Frunze Askeri Akademisi'nden mezun oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği Mareşali B.M. Şaposhnikov'un adını taşıyan Yüksek Subaylar Kursları "Vystrel" ("Shot")'ı tamamladı. 1979-1992 yılları arasında kadar Sovyet Ordusu'nda takım komutanı, bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan yardımcısı olarak görev yaptı.2 Kasım 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Birinci Bakan Yardımcısı olarak atandı.

 

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