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Dünya Ermenistan yandaşı Pelosi'ye Rusya'dan sert tepki!
Dünya

Ermenistan yandaşı Pelosi'ye Rusya'dan sert tepki!

Karabağ'da Ermenistan'ın provokasyonlarının ardından başlayan gerilim sürüyor. Erivan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına, Azerbaycan'dan sonra Kremlin de tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 19:58:00 -
Ermenistan yandaşı Pelosi'ye Rusya'dan sert tepki!

Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını ve Türkiye'yi suçlamıştı.

Skandal çıkışa bir tepki de Rusya'dan

Azerbaycan'ı suçlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Moskova'dan da tepki geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yüksek sesle dillendirilen açıklamalar değil, sessiz ve sağduyulu bir yaklaşım istikrarı sağlayabilir." denildi.

 

Pelosi, Ermenistan yanlısı bir politikacı

Pelosi'ye daha önce Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermişti.

Nancy Pelosi'nin iddiaları "mesnetsiz ve kabul edilemez" olarak nitelenmiş, "Pelosi'nin Ermenistan yanlısı bir politikacı olduğu biliniyor" ifadeleri kullanılmıştı.

 

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