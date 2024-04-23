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Dünya Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminin açıklaması: Yeni sınır yolu çizimi ile ilgili radikal bir karar verildi
Dünya

Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminin açıklaması: Yeni sınır yolu çizimi ile ilgili radikal bir karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 18:45:00 - 2024-04-23 18:46:49
Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminin açıklaması: Yeni sınır yolu çizimi ile ilgili radikal bir karar verildi

Ermenistan ve Azerbaycan normalleşme çabalarının bir parçası olarak sınır çizimine başlandığını duyurdu.

Geçen hafta, Sovyet dönemi haritalarına dayalı sınır belirleme konusunda ilerleme kaydedeceklerini teyit eden iki ülke içişleri bakanları, salı günü itibarıyla sahada sınır belirleme çalışmalarının başladığını belirtti.

Azerbaycan, uzman grupların "arazinin jeodezik incelemesine dayalı olarak koordinatların netleştirilmesi" çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederken, Ermenistan tarafı ise sınır belirleme sonucunda "Ermenistan'ın egemen hiçbir toprağının Bakü'ye devredilmeyeceğini" kaydetti.

Bununla birlikte 19 Nisan'da Ermenistan 1. Karabağ Savaşı'nda işgal edilen Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köylerini iade etmeyi kabul etmişti. Bu kabulün ardından sınır hattının bu köyler arasından geçmesi seçeneği kuvvetlenmişti.

"Yeni bir savaştan kaçınmak için" Azerbaycan ile kalan sınır anlaşmazlıklarının çözülmesi gerektiğini savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1992'den beri bölgede görev yapan Rus sınır muhafızlarının da yerini Ermenistan ve Azerbaycan sınır muhafızlarının alacağını duyurdu.

Geçen sonbaharda Azerbaycan birlikleri, Dağlık Karabağ bölgesini Ermeni ayrılıkçılardan yıldırım harekatıyla geri alarak bölgenin kontrolü konusunda otuz yıldır süren kanlı bir çatışmayı etkili bir şekilde sona erdirdi.
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