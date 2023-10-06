Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu
Erzincan ilçesinde Kur'an'dan etkilenen Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan, Elazığ'da Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Elazığ'da yaşayan Bella Ghazaryan, İl Müftülüğü'ne Müslüman olmak için başvuruda bulundu.
Bella Ghazaryan, için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.
Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Bella Ghazaryan'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bella Ghazaryan, "Berna" ismini aldı.
Duanın okunduğu törende Müftü Üstündağ, Berna Ghazaryan'ı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.
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