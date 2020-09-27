Ermenistan, Türkiye endişesini Macron'a şikayet etti

Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırının ardından Türkiye'den Azerbaycan'a peş peşe destek açıklamaları geldi. Uluslararası kamuoyunda kendine destek bekleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Türkiye'nin destek açıklamalarını 'saldırgan' olarak nitelendirip Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a şikayette bulundu.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini şikayet etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Paşinyan, Dağlık Karabağ’da tırmanan gerilimi ele alırken, Türkiye'nin 'saldırgan' olarak nitelediği destek açıklamalarını da Fransa'ya şikayet etti.

Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, “Başbakan, muhatabının dikkatini Türkiye'nin sert, önyargılı ve saldırgan tutumuna ve bu ülkenin olası müdahalesini durdurma gerekliliğine çekti” ifadelerine yer verildi.

'Çatışmalar sona ermeli'

‘Cumhurbaşkanı Macron’un mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve gerilimin tırmanmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği’ vurgulanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ayrıca ‘çatışmaların sona ermesi ve gerilimin yatışması için her türlü önlemin alınmasını gerekli gördüğü’ kaydedildi.

Macron’un ayrıca ‘Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bölgede barışı yeniden tesis etme çabalarını yoğunlaştırma gereğine vurgu yaptığı’ ifade edildi.