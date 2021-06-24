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Dünya Ermenistan Türk ürünlerine yönelik yaptırımı uzattı
Dünya

Ermenistan Türk ürünlerine yönelik yaptırımı uzattı

Ermenistan hükümeti, Türkiye menşeili ürünlerin ülkeye girişini altı ay daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:16:00 -
Ermenistan Türk ürünlerine yönelik yaptırımı uzattı

Münübe Yılmaz

Ermenistan hükümeti, Türkiye menşeili ürünlerin ülkeye girişini altı ay daha uzattı. Türkiye'den mal sevkiyatına ilişkin 1 Ocak’ta getirilen yasağı altı ay daha uzatma kararı aldı. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaan Kerobyan, “Yasağın altı ay daha uzatılması sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım değil, aynı zamanda Ermeni kaynaklarından Türkiye’nin bütçesinin finansal bakımdan desteklenmesinin engellenmesi olarak görülüyor. Bu güvenlik açısından önem arz ediyor” ifadeleri ile yasağın uzatılmasını gerekçelendirdi. Türk mallarının ithalatının yasaklanması ile Ermenistan topraklarına birçok tehdit unsurunun girmesinin engellendiğini belirten Ermeni yetkililer, Türkiye’den ithalatın altı ayda yüzde 70 azaldığını kaydetti. Daha önce Ermenistan Standartlar İdaresi'nden yapılan açıklamada ise Türkiye'den ithal edilen malların ambalaj üzerindeki bilgi notlarının Ermenice olamaması sebebiyle Ermenistan standartlarına uygun olmadığını açıklamıştı.

 

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