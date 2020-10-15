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Aktüel Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu, ölü ve yaralılar var.
Aktüel

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu, ölü ve yaralılar var.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:04:30 -
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu, ölü ve yaralılar var.
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