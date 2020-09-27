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Dünya Ermenistan, soluğu bakın nerede aldı!
Dünya

Ermenistan, soluğu bakın nerede aldı!

Azerbaycan'a hain bir saldırı yapıp sivillerin şehit olmasına neden olan Ermenistan, Azerbaycan'ın karşı saldırıya geçmesi ile soluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:50:00 -
Ermenistan, soluğu bakın nerede aldı!

Ermenistan, sabah saatlerinde haince bir saldırıya imza atarak Azerbaycanlı sivilleri şehit etti. Bunun üzerine sivil halkı korumak için karşı saldırıya geçen Azerbaycan, uzun yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtardı.

Soluğu AİHM'de aldılar!

Yaşananların ardından Ermenistan ise soluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) aldı.

Erivan’ın mahkemedeki temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; AİHM'ye başvuran Ermenistan, Azerbaycan'ın sözde sivil tesisleri bombaladığını iddia etti ve buna son verilmesi talebinde bulundu.

Ermenistan'dan küstah istek: Tedbir uygulayın

Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı geçici tedbirlerin uygulanmasını istediği de bildirildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlar ile ateş açtığını ve sivil can kayıplarının olduğu duyurmuştu.

Azerbaycan bunun üzerine karşı saldırıya geçmiş, Ermeni işgali altındaki köyleri işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını bildirmişti.

Ayrıca, sahadan alınan bilgilere göre, Ermenistan'ın hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sisteminin de Azerbaycan tarafından farklı yönlerde imha edildiği ifade edilmişti.

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