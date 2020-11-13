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Dünya Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifasını duyurdu
Dünya

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifasını duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:02:00 - 2020-11-13 09:12:28
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifasını duyurdu

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında, savaşımı dördüncü alan olan "bilgi alanı"nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" diye belirtti.

"Kazanacağımıza inanıyordum"

Hovhannisyan şöyle devam etti: "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım."

"Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum" diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

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