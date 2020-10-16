Ermenistan savaş suçu işliyor

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışını online olarak yapan Çavuşoğlu, “Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı, bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi” dedi.



Kırgısiztan'da FETÖ darbesi



Kırgızistan’daki darbeyle de ilgili de konuşan Çavuşoğlu, FETÖ imasında bulunarak, “Karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi, FETÖ ve Kırgızistan’da yapılanmasıdır” dedi.