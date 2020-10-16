  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ermenistan savaş suçu işliyor
Siyaset

Ermenistan savaş suçu işliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırdığını belirterek, Ermenistan’ın bu eylemlerinin savaş suçu olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:39:00 - 2020-10-16 11:23:29

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışını online olarak yapan Çavuşoğlu, “Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı, bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi” dedi.

Kırgısiztan'da FETÖ darbesi

Kırgızistan’daki darbeyle de ilgili de konuşan Çavuşoğlu, FETÖ imasında bulunarak, “Karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi, FETÖ ve Kırgızistan’da yapılanmasıdır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...
Dünya

Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu haritayı ve..
Libya'dan 10 milyar dolarlık Türkiye çıkarması
Ekonomi

Libya'dan 10 milyar dolarlık Türkiye çıkarması

Libya'nın ekonomi alanında önde gelen 200 kamu ve sivil toplum kuruluşu ile özel şirketlerinin liderleri, Türkiye'ye geldi. İki ülke arasınd..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay