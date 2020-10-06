Ermenistan savaş suçu işliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırılarının yeni olmadığını belirterek, “Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:



Çocukları vuruyor



“Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan’ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem de sivillere saldırdı, çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence’ye ve hatta Bakü’ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan’ın kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ukrayna ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda herkesin haklı olarak bu ülkelere destek veriyor. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan’a ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ demiyoruz?”



Türkiye değerli ülke



Stoltenberg ise şunları dile getirdi: “Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO’ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor. Dağlık Karabağ içerisindeki ve etrafındaki duruma askeri bir çözüm bulunması mümkün değil. Türkiye’yi gerginlikleri sakinleştirmesi için kayda değer tecrübesini kullanmaya davet ediyorum.”