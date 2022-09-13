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Dünya Ermenistan rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine saldırdılar
Dünya

Ermenistan rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine saldırdılar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan güçlerinin ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine saldırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 20:58:00 - 2022-09-13 21:00:32
Ermenistan rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine saldırdılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 16:55'te Karakilise ilinin Vağudi yerleşim birimindeki Ermeni birlikleri tarafından Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerinin topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarılırken, saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan’ın sınır boyunca topçu ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği bildirildi.

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Yorumlar

deniz HAN

NÜFUSU DÜŞMÜŞ ERMENİNİN 3 MİLYON ALTI HALE AKILLANMIYORLAR DEFALARCA UYARDILAR PUTİN!!! 
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