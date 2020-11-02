Ermenistan ölen ismi açıkladı
Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Adım adım yenilgiye giden Ermenistan Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de yaşayanları tahliye ederken, Azerbaycan lideri Aliyev sekiz köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Ermenistan tarafı Azerbaycan saldırısında ölen ismi resmen açıkladı.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ yönetimi, savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'ın Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldüğünü resmen açıkladı.
Arthur Sarkisyan'a, 4 Ekim tarihinde Arayik Harutyunyan tarafından 'Dağlık Karabağ'ın Kahramanı' unvanı verilmişti.
Böylece, savaşın başından bu yana Azerbaycan'ın en önemli saldırılarından biri doğrulanmış oldu.