  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan ölen ismi açıkladı
Dünya

Ermenistan ölen ismi açıkladı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:24:00 - 2020-11-02 17:52:12
Ermenistan ölen ismi açıkladı

Adım adım yenilgiye giden Ermenistan Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de yaşayanları tahliye ederken, Azerbaycan lideri Aliyev sekiz köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Ermenistan tarafı Azerbaycan saldırısında ölen ismi resmen açıkladı.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ yönetimi, savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'ın Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldüğünü resmen açıkladı.

Arthur Sarkisyan'a, 4 Ekim tarihinde Arayik Harutyunyan tarafından 'Dağlık Karabağ'ın Kahramanı' unvanı verilmişti.

Böylece, savaşın başından bu yana Azerbaycan'ın en önemli saldırılarından biri doğrulanmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Merkez Bankası, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay