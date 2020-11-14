Ermenistan ölen asker sayısını açıkladı! Pek inandıcı gelmedi ama...

Yalan söylemekten çekinmeyen bir 'devlet ahlakı'na sahip olan Ermenistan'dan yeni bir iddia geldi.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalarda bugüne kadar 2300 askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikoghosyan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ermeni tarafı şimdiye kadar 2 bin 317 cesede ulaştı. Nikoghosyan, bu cesetlere kimliği teşhis edilemeyenlerin de dahil olduğunu dile getirdi.

Taraflar arasında esirlerin ve cesetlerin takası ise devam ediyor.

27 Eylül tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalarda Azerbaycan, 1990'lı yıllarda Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını büyük ölçüde geri almıştı.

Yaşanan çatışmalar 10 Kasım'da varılan anlaşmayla sona ermiş, Ermeni tarafının ciddi kayıplar verdiği ifade edilmişti.