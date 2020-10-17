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Dünya Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cinayettir. Sivillere yönelik saldırılar, Ermenistan'ın savaşı kazanmayacağından emin olduğunu gösteriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:21:00 -
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

İşgal ettiği Karabağ topraklarında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusu, kalleşçe sivilleri hedef alıyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Saldırılara ilişkin Azvision.az'ye değerlendirmelerde bulunan GİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, Sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırının, uluslararası normlara aykırı olduğunu ve bu normların Ermenistan tarafından edildiğini söyledi.

Saldırıların suç ve cinayet olduğunu belirten Bryza, şu ifadeleri kullandı:

"Gence'ye yapılan saldırı, Ermenistan'ın savaşı kazanmayacağından emin olduğunu gösteriyor. Ancak sivillere saldırmak kabul edilemez. Bu yapılamaz."

Gence'nin intikamı alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gence saldırısının ardından cephenin farklı yönlerinde çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi.

Bu gece düşmana ezici bir darbe ile Gence'nin intikamını aldık.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence, cephe hattının dışında bulunmasına rağmen, kalleşçe saldırıya uğruyor. Gece saat 01.00 sıralarında Ermenistan ordusunun şehre düzenlediği füze saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

star.com.tr

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