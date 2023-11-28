Ermenistan mecbur kabul etti! Zengezur’da flaş gelişme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 18 Kasım 2023 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve İran konusunda ihtilafa neden olan Zengezur Koridoru hakkında video paylaştı.



Türkiye ve Azerbaycan ile tüm transit ticaret yollarının güvenli bir şekilde açılmasını önerdi.

Ermenistan Başbakanı, Zengezur Koridoru’nu "Barışın Kavşağı" projesi adıyla duyurdu. Videoda projenin nasıl işleyeceği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.



Ayrıca, yayımlanan video ise en dikkat çeken ayrıntı, Ermenistan'ın bir dönem işgal ettiği Karabağ üzerindeki iddiasından tamamen vazgeçtiğini bir kez daha vurgulaması oldu.





Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, İran ve Gürcistan'ı kapsayan proje 5 ülkeyi kurulacak demir yolu ağı ve yeni bağlantılarla ile birbirleriyle ve uluslararası alanda daha geniş bir ticaret yapmasını öngörüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7. Toplantısı, 16 Kasım 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Zengilan kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği Zengezur Koridoru'nun bağlantıları ile bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalıştıklarını ifade etmişti.