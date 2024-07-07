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Gündem Ermenistan-Kars sınırında üst üste depremler
Gündem

Ermenistan-Kars sınırında üst üste depremler

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:59:00 -
Ermenistan-Kars sınırında üst üste depremler

Ermenistan-Kars sınırında peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre depremin büyüklüklerinin 3,6 ve 3,0 olduğu açıklandı.

Ermenistan-Kars sınırında peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre depremin büyüklüklerinin 3,6 ve 3,0 olduğu belirtildi.

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