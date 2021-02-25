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Dünya Ermenistan karıştı! Ordu savaş uçağını havalandırdı
Dünya

Ermenistan karıştı! Ordu savaş uçağını havalandırdı

Darbe girişiminin yaşandığı Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın Savunma Bakanlığı binasında bulunduğu sırada, Su-30 uçağının havalanması gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:36:00 -

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştuğu sırada Su-30 savaş uçağı da uçuş gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşta Azerbaycan karşısındaki hezimetin ardından Ermenistan'da başlayan kriz, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti.

Ordunun talebini "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Paşinyan, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na çağırdığı destekçileriyle buluşurken, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında uçuş yaptı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, uçağın eğitim uçuşunda olduğunu belirtti.

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