Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da Türk kültür festivali

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da düzenlenen Harıbülbül Kültür ve Sanat Festivali’ne ilişkin Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi İcra Direktörü Revan Hasanov Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

“Bu festival tüm kültürlere saygılı olduğumuzun bir göstergesi”

“Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ‘Karabağ Azerbaycan'dır’ mesajı tüm Azerbaycan vatandaşlarının ortak sesiydi” diyen Revan Hasanov, “12-13 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın eşsiz güzelliğe sahip, kültür başkenti Şuşa'da gerçekleştirilen Harıbülbül Kültür ve Sanat Festivali ülkemizin tüm güzellikleri ile beraber aynı zamanda zengin çok kültürlülük geleneklerini de öne çıkarmış oldu. Ülkemizin topraklarını işgal eden Ermenistan'dan farklı olarak dünyadaki evrensel değerlere, çokkültürlülüğün ilke ve normlarına her zaman saygılı davranan, yıkıcı değil, yapıcı karakteriyle dünya kültürüne katkılar sunan Azerbaycan'ın bu Festivali gerçekleştirmekle bundan sonra da dünyadaki değerlere sahip çıkmayı sürdüreceğini ilan etmiş olduk. Festivalde sahne alan her müzik topluluğu ülkemizin geniş kültür yelpazesinin bir parçasıydı ve bununla Azerbaycan kendi bünyesinde mevcut olan tüm kültürlere saygılı olduğunu, onların varlığını sürdürmesi için gereken çabayı harcadığını tüm dünyaya gösterdik. Malakan, Talış, Lezgi, Avar, Tatar, Gürcü, İngiloy, Tat ve daha nice milletler asırlardır bu topraklarda hiçbir sorun yaşamadan, gül gibi geçinip gidiyorlar. Bağımsızlık kazandıktan sonra Ulusal lider Haydar Aliyev döneminden bu yana Azerbaycan kendine özgü çokkültürlülük geleneklerini oluşturarak dünyaya bu konuda mesaj veriyor. Bazı değerlerin evrensel olduğunu, insanların din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bir arada yaşayabileceğini bugün dinsel ve ırksal ayrımcılık ile uğraşan dünyaya göstermek istiyor. Artık topraklarını işgalden kurtarmış Azerbaycan'ın bundan sonra çokkültürlülük değerlerine daha sıkı sarılacağının göstergesidir Harıbülbül Festivali” ifadelerini kullandı.

“Farklı kültürden vatandaşlarımızla omuz omuza savaştık”

Kırk dört günlük savaş boyunca tüm ülke vatandaşları olarak bir bütün olduklarını vurgulayan Hasanov, “O sırada din, dil, ırk demeden omuz omuzaydık. Tabii ki, savaştan ve kazanılan şanlı zaferden sonra da biz yine bir aradayız ve hep bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin vatandaşı olan tüm diğer etnik kökenlere sahip kardeşlerimiz Azerbaycan uğruna canlarını verdiler, gazi oldular. Tabii ki, Karabağ'da kazanılan zaferi kutlamak onların da en doğal hakkıydı ve temeli Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından atılmış olan çokkültürlülük politikasına her zaman sadık olan Muzaffer Ali Başkomutan bu kültürel zenginliğin Şuşa'da da sergilenmesine olumlu yaklaştı ve Şuşa'da farklı etnik mozaiğin topyekun haykırışları duyuldu: ‘'Karabağ Azerbaycan'dır! Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de söylediği gibi bundan sonra Şuşa'da ve diğer işgalden kurtarılmış bölgelerde kültür ve sanat festivalleri düzenlenecek. Azerbaycan'ın çokkültürlü mozaiği de hep bu tür organizasyonlarda yer alacak” diye konuştu.