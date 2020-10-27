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Aktüel Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da sözde askeri sorumlu görevden alındı
Aktüel

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da sözde askeri sorumlu görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:56:05 -
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da sözde askeri sorumlu görevden alındı

MOSKOVA (AA) - Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.

Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.


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