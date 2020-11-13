Ermenistan için hesap vakti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev düzenlediği basın toplantısında son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal ettiğine dikkat çeken Hacıyev, "Ermenistan'ın ülkemize verdiği maddi zarar, yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacak." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere verdiği zararı giderme sözünü hatırlatan Hacıyev, şöyle konuştu:

"27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği."

'Son 30 yılı ayrıca değerlendireceğiz'

"Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir."