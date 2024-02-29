  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son gelişme Türkiye'yi çileden çıkaracak!

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Bahçeli'den 'Kent uzlaşısı' tepkisi: CHP düştüğü denizde yılana sarıldı

Akaryakıt fiyatlarına tamı tamına yüzde 500 zam! Gelişme dünya gündemini altüst etti

O firma, namaza gitti diye yolcuyu tesiste bıraktı! Sosyal medya bu skandalla çalkanıyor... Mağdur genç yeniakit.com.tr’ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama... Emekliye ek zam gelir mi?

SİHA'lar ve Kaan sonrası Türk Savunma Sanayisine sızma girişimi! İşin arkasından bakın kimler çıktı

CHP’li Müftü karısını unutun şimdi CHP’nin ‘Sarıklı Hoca’sı gündemde Her röportajda karşımıza o çıkıyor

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi
Dünya Ermenistan duyurdu: Azerbaycan ile mutabakata varıldı!
Dünya

Ermenistan duyurdu: Azerbaycan ile mutabakata varıldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 20:27:00 -
Ermenistan duyurdu: Azerbaycan ile mutabakata varıldı!

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un buluşmasının ardından Azerbaycan'la barış görüşmelerine devam kararı alındığını açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Mirzoyan ve Bayramov ile beraberindeki heyetlerin, dün ve bugün Berlin'de yaptığı toplantıda, iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasına yönelik taslak metin üzerinde çalıştığı belirtildi.

"Karşılıklı mutabakata varıldı"

Açıklamada, "Bakanlar ve heyetler, 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ve iki devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşma taslağı'nın hükümlerine ilişkin görüşleri ele aldı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Toplantı kapsamında bakanların, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili ve üçlü görüşmelerde de bulunduğu kaydedildi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği, Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya gelmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi
Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan'dan Ermenistan’ın provokasyonuna karşılık "intikam operasyonu!" Ermeniler ciddi kayıplar verdi

Macron: Ermenistan'a silah sağlamaya devam edeceğiz
Macron: Ermenistan'a silah sağlamaya devam edeceğiz

Dünya

Macron: Ermenistan'a silah sağlamaya devam edeceğiz

Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan'a ateş açtı
Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan'a ateş açtı

Dünya

Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan'a ateş açtı

Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü!
Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü!

Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23