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Dünya Ermenistan dümeni Batı'ya kırdı: AB üyeliği konusunda referandum
Dünya

Ermenistan dümeni Batı'ya kırdı: AB üyeliği konusunda referandum

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:18:00 -
Ermenistan dümeni Batı'ya kırdı: AB üyeliği konusunda referandum

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ülkesinin yakın gelecekte Avrupa Birliği’ne (AB) katılım konusunda bir referandum düzenleyebileceğini bildirdi.

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ülkesinin yakın gelecekte Avrupa Birliği’ne (AB) katılım konusunda bir referandum düzenleyebileceğini bildirdi.

Simonyan, LSM.lv kanalına verdiği mülakatta, Ermeni toplumunun AB’ye üyelik konusunda halihazırda bir kararı olduğunu ve iki gün önce mecliste referanduma ilişkin bir tartışma yürütüldüğünü anımsattı.

Simonyan, “Yakın bir gelecekte bu referandumu yapacağımızı düşünüyorum ve halkımızın evet diyeceğinden eminim,” ifadelerini kullandı.
Geçen günlerde Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nda yaptığı açıklamada bölge dışı güçlerin Ermenistan’a gelmesinin Erivan açısından ciddi sonuçları olacağını söylemişti.

Overçuk, AB ve Avrasya Ekonomi Birliği’nin (AEB) birbiriyle bağdaşmayan iki iktisadi proje olduğunu ve komşu ülkelerin Rusya ile işbirliğinden elde ettikleri faydaların Moskova’nın güvenlik ve stratejik derinliğinin bedeli olarak algılanması gerektiğini vurgulamıştı.

Simonyan, mart ayındaki açıklamasında da AB’ye aday üyelik statüsü elde etmenin Ermenistan açısından en doğru ve arzu edilen seçenek olduğunu ve Erivan’ın Avrupa demokratik sisteminin bir taşıyıcısı olduğunu söylemişti.
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Nisan ayı sonunda Ermenistan’ın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Tigran Balayan, ülkenin AB ile ilişkilerinin ülkenin ulusal çıkarlarına dayandığını ve şu anda Erivan’ın Brüksel ile ‘örnek’ teşkil eden ilişkilere sahip olmasının gerekli olduğunu belirtti.

Balayan, bunun Rusya ile ikili iyi ilişkileri dışlamadığını da sözlerine ekledi.

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