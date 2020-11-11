Ermenistan diz çöktü Karabağ kurtuldu

Hakkı Bilir İstanbul

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan kuvvetleri karşısında tutunamadı ve Karabağ’dan çekilmeyi taahhüt ettikleri anlaşmayı ‘ağlaya ağlaya’ imzalamak zorunda kaldı. Müslüman Türk’ün kanayan yarası Karabağ’daki işgal Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği koşulsuz destek sonrası sona erdi. Ermenistan’a politik arka çıkan ve askeri imkanlarını seferber eden emperyalist devletlerin bölgedeki planları ise suya düştü. ABD’nin, Fransa’nın, İngiltere’nin ve Rusya’nın Ermenistan’a verdiği politik ve lojistik desteğe karşın, Türkiye’nin tek başına Azerbaycan’a verdiği askeri ve diplomatik dayanak bölgedeki emperyal planları altüst etti. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kara propagandasına rağmen Azerbaycan’a her türlü desteği veren Türkiye, kolonyalist devletlerin rüyalarını kâbusa çevirdi. Uzmanlar Azerbaycan’ın şanlı zaferini yorumlarken, Türkiye’nin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Başını CHP’nin çektiği zillet ittifakının ‘Türkiye, Karabağ’a cihadçı gönderiyor’, ‘Karabağ’da ne işimiz var’ söylemlerine rağmen soydaşlarına yardım etmekten vazgeçmeyen Erdoğan iktidarı 30 yıllık dramın bitmesini sağladı. Tarihi anlaşmayı Akit’e yorumlayan uzmanlar, okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Dengeler lehimize değişti

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Ermenistan, Rusya ve Avrupa’dan gelecek desteğe güvenerek Azerbaycan’a saldırdı. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği koşulsuz destek dengeleri değiştirdi. İç siyasette, Azerbaycan’a verilen destekten rahatsız olanların yürüttüğü kara propagandaya rağmen, destekten taviz verilmedi. Dün bir tane helikopter veremeyen Türkiye bugün işgalin bitmesi için en büyük lojistik desteği sağladı. Azerbaycan’ın kahraman ordusu ise işgali sonlandırdı” dedi. Bölgedeki dengelerin Türk dünyası lehine değiştiğini kaydeden Hacımustafaoğulları, “30 yıllık dram sona erdi. Özelde Azerbaycan genelde Türk dünyası için oldukça hayırlı bir gelişme oldu. Emperyalistlerin bölgedeki hevesleri kursaklarında kaldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin desteği önemliydi

Emeli Topçu Yarbay Stratejist Halil Mert, “Türkiye emperyalist devletlere karşı Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi. Gerekirse harekata katılmaktan tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Bu karşı tarafta büyük bir psikolojik kırılmaya neden oldu. Azerbaycan’a verdiğimiz destekten rahatsız olan gayri milli cepheye rağmen bunu başardık. Azerbaycan’ın ordusu da kısa zamanda büyük bir ilerleme sağladı” şeklinde konuştu. İşgalin ilk yıllarına atıfta bulunan Mert, “O günlerde helikopter bile verememiştik. Bugün eğitim desteği de sağlıyoruz. Rusya, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin nerelere uzanacağının farkındaydı” ifadelerini kullandı.

Siyasilerden Azerbaycan’a kutlama mesajları

Öte yandan; Azerbaycan’ın Ermenistan’ı dize getirmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin siyasilerden de kutlama mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin “Artık Karabağ Azerbaycan’dır” değerlendirmesinde bulundu. Oktay, “Karabağ Azerbaycan’dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan’dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin, “Azerbaycan’ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan, işgal edip katliam yaptığı Karabağ’dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Karabağ artık azaddır. Karabağ Azerbaycan’dır. Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan’ın yanında olacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ı tebrik ederek, “Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’da, “Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teslim olan Ermenistan, Karabağ’dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi” dedi.

Başkan Erdoğan, Aliyev’i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Dağlık Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan’ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi. Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan’a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev’e teşekkürlerini iletti. Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.