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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:30:00 -

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz aylarda, Ermeni General Manvel Grigoryan’ın Azerbaycan güçleri tarafından tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla bir video yayınlamıştı. Başbakanlık ofisine geçerken otomobilde cep telefonuyla video çeken Paşinyan, Azerbaycan Türkçesi konuşmaya çalışmış, 4 kelimeden ileri geçememişti. Azerbaycan’a, “Normal, standart yağmacı, açgözlü” diyen Paşinyan, ardından ilginç hareketler yapmış ve görüntüler alay konusu olmuştu.

Paşinyan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yaptığı ve 20’den fazla sivili şehit ettiği saldırıların ardından, söz konusu görüntüler tekrar gündeme geldi.

Sosyal medyada görüntüleri yayınlayan çok sayıda Azerbaycan destekçisi, “İşte savaştığımız adam…” ve benzeri ifadelerle, Paşinyan’ı ti’ye aldı.

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