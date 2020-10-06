Ermenistan Başbakanı Paşinyan kuyruğu sıkışınca 'tavize hazırız' dedi

Yıllardır hukuksuz bir şekilde Karabağ'ı işgal eden ve geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldırıda bulunan Ermenistan, Azerbaycan karşısında tutunamayacağını anladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin de silahlarıyla yardım ettiği Azerbaycan'ın taarruzu karşısında geri adım attı. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız." ifadelerini kullandı

Yalnız kalan Paşinyan taviz vermeye hazır

Uluslararası kamuoyunda destek görmeyen Paşinyan'ın geri adım atmasındaki temel sebep olarak Rusya'nın kendisini yalnız bırakması gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gazeteciler ile görüştüğü sırada telefon ile arayan Paşinyan'a 'meşgulüm' diyerek suratına kapattığı telefon görüşmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın ardından Paşinyan 'taviz verebiliriz' açıklamasında bulundu.

Paşinyan'ın Azerbaycan itirafı

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan’ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Ermenistan büyük bir hüsrana uğramış, Azerbaycan ise başta Madagiz, Cebrail gibi Ermenistan tarafından işgal edilen birçok bölgeyi ele geçirmişti.