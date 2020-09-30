Ermenistan Başbakanı, Güvenlik Konseyi’ni topladı

Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan toprağı Karabağ’daki gerilim devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun ileriye dönük eylemlerini değerlendirmek için Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Paşinyan'ın temas hattındaki durumu ve ordunun ileriye dönük eylemlerini değerlendirmek için Güvenlik Konseyi toplantısı yaptığı, toplantı esnasında Karabağ-Azerbaycan temas hattındaki operasyonel durumun ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğe dönük eylemleri ile ilgili konuların görüşüldüğü bildirildi.

Ayrıca toplantıya, Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Başbakanlık Ofisi Başkanı Eduard Agacanyan, Altyapı Bakanı Suren Papikyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanı Akop Arşakyan’ın da katıldığı belirtildi.

Toplantı ile ilgili başka herhangi bir detaya yer verilmedi.

Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı işgal etmiş, burada 1 milyondan fazla Azerbaycanlı yerinden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Ermenistan alçak bir saldırıya imza atmış, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıda sivil can kayıpları yaşanmıştı. Ardından Azerbaycan, sivil halkı korumak için karşı saldırı başlatmıştı.