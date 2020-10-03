Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar 7. gününe girdi. Ermenistan ordusu çatışmalarda ağır darbeler alırken, ülkelerden peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"Onları Viyana'da bekleyin"

France24 televizyonuna konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu. Savaşta yenilme korkusuyla saçmalamaya başlayan Paşinyan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik harekatlarını, Doğu Akdeniz'de ise Yunanistan'la yaşadığı gerilimi örnek vererek "Ermenistan, Türkiye'nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin önündeki son engeldir" dedi. Avrupa ülkelerine Türkiye'ye karşı akıl vermeye çalışan Paşinyan "Türkiye'nin 'Türk İmparatorluğu'nu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politikada burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan Adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa onları Viyana'da bekleyin" ifadelerini kullandı.