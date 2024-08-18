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Gündem Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı
Gündem

Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 23:38:00 -
Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.

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